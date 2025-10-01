Antena 3 LogoAntena3
El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV con su mejor arranque de la historia

Antena 3 vuelve a conseguir los programas más vistos de la televisión en septiembre, donde El Hormiguero estrena nueva temporada con el mejor arranque de toda su historia y nuevamente a la cabeza del ranking

Pablo Motos

Carmen Pardo
El Hormiguero con un 15,7% de share y 1,8 millones de espectadores inicia la temporada como terminó la anterior: es el programa líder y más visto de la TV. Logra su mejor comienzo de temporada histórico con un 21,1%, de cuota en la visita de Bertín Osborne superando al del año pasado.

El programa presentado por Pablo Motos consigue una ventaja con la siguiente opción de +3 puntos, mientras que la distancia con su competidor privado es de más de 7,9 puntos. Logra cada noche 4,2 millones de espectadores únicos.

Tras la emisión de El Hormiguero, Juego de pelotas arrancó como el mejor estreno absoluto en TV en más de 2 años, es líder y el programa más visto de las noches de los miércoles. Sumando más de 2,2 millones de espectadores únicos.

La noche de los viernes es para La Voz con un 14,3% de cuota y 1,1 millones de espectadores. El talent show se ha convertido en el programa líder y más visto de la noche de los viernes con un regreso por delante de la temporada pasada y superando a sus competidores en +2,7 y +4,4 puntos. La Voz a una media de 3,4 millones de espectadores únicos.

Pablo Motos

