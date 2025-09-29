Antena 3 LogoAntena3
La hija de Montserrat Caballé desvela cómo era su amistad con Freddie Mercury: "Estaban hasta las tantas de la madrugada juntos"

Siete años después de la muerte de una de las voces más reconocidas de la ópera en nuestro país, recordamos a Montserrat Caballé de la mano de su hija, Montse Martí Caballé.

Montserrat Caballé y Freddie Mercury

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Se cumplen siete años de la muerte de Montserrat Caballé, la mujer cuya voz resonaba allá donde fuera y que logró anteponerse a unos orígenes que parecían poco esperanzadores. Sin embargo, hoy es uno de los nombres de la historia de ópera en España.

Para recordarla y conocerla más allá de su faceta como artista, recibimos en el plató de Y ahora Sonsoles a su hija Montse Martí Caballé. Esta asegura que no solo era una mujer brillante en el plano musical, sino que, como madre, fue una mujer sacrificada y que siempre quiso lo mejor para su familia.

"A través de su sonido, aunque no estuviera nos daba muchísima información de vida", asegura, "hay que ser muy buena persona para cantar así".

Su talento y carisma llegaron a cruzar fronteras y llevaron a Caballé a cantar con Freddie Mercury, con quien mantuvo una gran amistad. "Lo pasaban pipa, para ella fue una fiesta conocerle", nos cuenta, "se pasaban hasta las tantas de la mañana".

Montserrat Caballé cumplió un sueño al cantar 'Barcelona' con Queen, canción que Mercury quiso convertir en himno olímpico del 92. Sin embargo, el cantante no vio cumplido su deseo, ya que falleció meses antes.

"Él advirtió al final a mi madre de que no iba a llegar", nos cuenta Montse. Fue entonces cuando Montserrat se negó a cantar 'Barcelona' sin él: "Estaba muy reciente y no quiso hacerlo sin él".

Hoy, la familia Caballé lleva orgullosa un apellido que ha hecho historia y que, desde hace siete años, continúa más presente que nunca. ¡No te pierdas la entrevista en el vídeo de arriba!

