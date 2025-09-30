Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un padre es condenado a 20 años de cárcel tras dejar morir de hambre a su bebé de dos meses

Un hombre de Alabama ha sido declarado culpable tras no alimentar a su hijo de dos meses porque "no tenía la obligación de hacerlo".

Una bandera de EEUU detrás de la verja de una prisión

Una bandera de EEUU detrás de la verja de una prisiónPixaBay

Alejandro Lorente
Publicado:

Un hombre de Alabama es sentenciado a 20 años de prisión tras dejar morir de hambre a su hijo de dos meses. Kristopher Matthews, de 40 años, del condado de Elmore, fue declarado culpable por maltrato infantil agravado en agosto, pero ahora más detalles perturbadores han salido a la luz sobre la corta vida del bebé.

El fiscal C.J. Robinson ha declarado que el bebé nació con un peso de 2,7 kg. Dos meses después, falleció con un peso mucho menor. Esto es una clara señal de desnutrición prolongada.

En una entrevista con las autoridades, Kristopher Matthews admitió que nunca llegó a alimentar a su hijo y afirmó que no tenía obligación de hacerlo por ser el padre, declaró Robinson. También reveló que Matthews nunca llevó a Karson al médico tras su alta hospitalaria.

Robinson ha comparado las fotos de la investigación de 2018 con escenas de una película de terror. "El cuerpo marchito de este niño no era más que un esqueleto sucio y cubierto de piel", declaró. "Una imagen inquietante que nadie que la haya visto olvidará jamás".

La madre de Karson, Shirley Matthews, también fue condenada por maltrato infantil agravado en julio de 2024. Recibió la misma sentencia: 20 años de prisión. "Kristopher y Shirley Matthews destruyeron por completo la vida de su bebé al descuidar su existencia hasta su muerte", afirmó Robinson.

Opinión de los jueces sobre la sentencia

"Este es uno de los casos más difíciles que hemos procesado. El sufrimiento y la agonía de la muerte de este bebé eran completamente evitables". “El mal es real”, continuó, y añadió: “sinceramente, la prisión es demasiado buena para lo que merecen, pero es lo que la ley permite... Me gusta pensar que si cualquier ser humano se encontrara un bebé moribundo en la carretera, se detendría a ayudarlo y buscar atención médica inmediatamente, porque eso es lo correcto.”, expresó Robinson.

La jueza presidente Amanda Baxley se dirigió a Matthews durante la sentencia y calificó el caso de "horrible", según el comunicado. “Me gustaría poder condenarte a más de 20 años, pero la ley en el momento de este delito maniató a la fiscalía y a mí también”, afirmó. Baxley añadió que la ley en Alabama se ha actualizado desde entonces para permitir sentencias más severas en “situaciones como esta”, pero la ley aún no estaba en vigor en el momento del crimen.

