Albert Rivera, sobre la polémica surgida en torno a la inmigración: "Es tan peligroso calentar a la sociedad como no hacer nada"

'El Observatorio con Rivera' es la nueva sección del expresidente de Ciudadanos en el programa y hoy han analizado el plan de inmigración propuesto por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otros asuntos. Para Rivera el problema de la inmigración es un problema "generado por la mala regulación y por no abrir el debate de Estado" cuando ha tocado. "Viene de lejos" dice Rivera, "el sistema español tiene que ser más fuerte y nítido". Y se pregunta: "En vez de poner parches, ¿por qué no hacemos un debate sobre la inmigración en España?".

Porque considera que con este tipo de propuestas lo único que consiguen los políticos es "calentar a la sociedad y no aportar soluciones". Opina que el de la inmigración es un debate muy serio y que "es tan peligroso calentar a la sociedad como no hacer nada". Y que hay que espabilar, dice, porque España tiene una gran presión migratoria y hay que ordenarla.

Escéptico con los sondeos

Albert Rivera dice que el último sondeo conocido, que daría como ganador al PSOE y refleja una pérdida de escaños por parte del PP, le "sorprende respecto a los que hemos visto los últimos seis meses". Alerta de que harían mal los partidos en fijarse solamente en este tipo de sondeos que van en función de la actualidad. Recuerda las encuestas de las últimas elecciones, en las que parecía que el centroderecha tenía asegurada la gobernabilidad y finalmente no pudo conseguirlo.

Sobre la decisión del Gobierno de no presentar los presupuestos y prorrogar los de 2023, al expresidente de Ciudadanos le "parece imposible que Sánchez siga gobernando sin presupuestos" pero dice que ya ha demostrado en más de una ocasión que es "capaz de cualquier cosa para estar ahí".

La sentencia contra el bufete que le contrató

Martínez-Echevarría incumplió su contrato con Albert Rivera y José Manuel Villegas. Es la conclusión que ha alcanzado el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid tras estimar parcialmente la demanda de los dos expolíticos contra el despacho de abogados, que deberá indemnizarles con un total de 1,8 millones de euros por los daños y perjuicios del incumplimiento contractual y por daño moral.

Rivera ha dicho que lo ha pasado muy mal estos meses, también su familia. "He mantenido el silencio durante todo este tiempo pero he tenido que aguantar calumnias y mentiras" y se muestra muy satisfecho de cómo ha terminado todo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.