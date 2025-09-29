Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Cruzar la frontera para hacer la compra: "Me voy a Portugal a comprar productos básicos porque salen más baratos"

Vive en Badajoz, pero hace la compra en Portugal. Allí, Carmen encuentra precios mucho más asequibles para productos básicos de alimentación.

Portugal

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La subida de precios de la cesta de la compra en nuestro país ha hecho que los hábitos de consumo cambien notablemente. Ahora, compramos más veces, pero en menor cantidad.

Carmen, por ejemplo, vive en Badajoz, pero hace la compra en Portugal. Cada 15 días, se traslada al país vecino, donde asegura que los alimentos básicos son mucho más baratos.

"La leche, los yogures, las verduras o los dulces, por ejemplo, son más baratos", nos cuenta, "además, todo es más natural que aquí".

Los hábitos de consumo en España cambian cada día, mientras que los precios suben progresivamente. ¿Qué otras alternativas tenemos para abaratar nuestra cesta de la compra? ¡Cuéntanos la tuya!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Portugal

Cruzar la frontera para hacer la compra: "Me voy a Portugal a comprar productos básicos porque salen más baratos"

Ada Colau en Espejo Público.

Ada Colau, desde la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza: "Claro que tenemos miedo, yo tengo dos hijos y quiero volver a mi casa"

Lorena Ruiz-Huerta y Joaquín Manso

Roce entre Joaquín Manso y Lorena Ruiz- Huerta por las propuestas del PP sobre inmigración: "El problema de este país son los ricos, no los árabes"

Miedo ante las lluvias en Valencia.
Lluvias torrenciales

La pesadilla de los vecinos de Aldaya por el temporal: "Necesitamos que esto pare, no se puede dormir"

Esta noche, El Hormiguero recibirá en plató a Carmen Maura
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero recibirá en plató a Carmen Maura

Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

“¡Qué bonito!”, Cristian y Javi deciden apostar por el amor en Emparejados

Los dos han elegidos beso para poder seguir conociéndose y vivir el comienzo de su historia de amor en un viaje a Punta Cana. Así han vivido el mágico momento en Emparejados.

Mika
Mejores momentos | Audiciones

La fluidez de Mika para hablar español: “Me dan celos, habla mejor que yo”

Sebastián Yatra se ha quedado de piedra al ver que su compañero habla español como si llevase viviendo toda la vida aquí.

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

La increíble historia de Iván López, el futbolista ciego que ha creado ‘Lo que me faltaba por ver”

Sartenes

¿Qué sartén es mejor para la salud? El motivo detrás del 'boom' de las sartenes de acero inoxidable

Sebastián Yatra

“A veces siento demasiado, y eso me asusta del amor”: las declaraciones de Sebastián Yatra en La Voz

Publicidad