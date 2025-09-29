Cruzar la frontera para hacer la compra: "Me voy a Portugal a comprar productos básicos porque salen más baratos"

La subida de precios de la cesta de la compra en nuestro país ha hecho que los hábitos de consumo cambien notablemente. Ahora, compramos más veces, pero en menor cantidad.

Carmen, por ejemplo, vive en Badajoz, pero hace la compra en Portugal. Cada 15 días, se traslada al país vecino, donde asegura que los alimentos básicos son mucho más baratos.

"La leche, los yogures, las verduras o los dulces, por ejemplo, son más baratos", nos cuenta, "además, todo es más natural que aquí".

Los hábitos de consumo en España cambian cada día, mientras que los precios suben progresivamente. ¿Qué otras alternativas tenemos para abaratar nuestra cesta de la compra? ¡Cuéntanos la tuya!