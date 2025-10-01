"Si la distancia mata el amor, no era de verdad": la lección más dura de Bahar a una Umay destrozada por el desamor

Bahar ha encontrado a su hija hundida en la cama, llorando por Cem. "Lo echo mucho de menos. Quiero saber si ahora hay otra persona", le ha confesado la joven.

Con mucho cariño, Bahar ha intentado consolarla con la impotencia que siente cualquier madre ante el dolor de un hijo: “Ojalá pudiera arrancar de ese dolor con mis propias manos”.

Ha sido entonces cuando le ha dado la lección más importante y, a la vez, más dura. “Y si la distancia mata el amor, entonces no era amor de verdad. Si es amor de verdad, no hay por qué tener miedo”. Unas palabras que no solo hablan de Umay, sino también para la historia de Bahar con Evren.

Sin embargo, no cabe duda que, aunque el amor romántico pueda fallar… el de una madre es para siempre.