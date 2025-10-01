La ruleta de la suerte, en el Top 3 de los programas más vistos de la televisión

La ruleta de la suerte completa el top 3 de los programas más vistos de la TV, con un 22% de share y 1,6 millones de espectadores, junto a El Hormiguero que ocupa el primer puesto y Pasapalabra que está en segundo lugar.

El formato presentado por Jorge Fernández y Laura Moure se ha consolidado como el programa de mayor cuota con su mejor septiembre en 17 años, desde 2008.

Des esta forma, La ruleta de la suerte alcanza 65 meses consecutivos de liderazgo con la segunda mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +12,8 puntos.

Más de 3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana con un 17,7% de share y más de 1,2 millones de espectadores.

Cocina abierta de Karlos Arguiñano, también líder

El programa de Karlos Arguiñano le sigue muy de cerca en las mañanas de Antena 3.

Con un 16,9% de share y 796.000 espectadores, Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 42º mes consecutivo, con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de septiembre, +6,6 puntos.

Antena 3 sigue arrasando y arranca el curso agrandando su liderazgo

Con un 13% de cuota, Antena 3 afianza su posición como TV líder ya durante catorce meses seguidos (desde agosto de 2024).

Nuevamente, logra subir, +0,8 puntos respecto a agosto y +0,2 puntos en relación con septiembre de 2024 y sigue liderando a grandes distancias de sus competidores.

Continúa imbatible también en Prime Time con un 14%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes en la que también crece, +1,8 puntos frente a agosto y +0,1 puntos con respecto a hace un año, distanciándose de su competidor privado en +5,1 puntos, y de la cadena pública en casi 2 puntos.