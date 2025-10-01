Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias septiembre

La ruleta de la suerte, en el Top 3 de los programas más vistos de la televisión

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure ha alcanzado ya 65 meses consecutivos de liderazgo, con la segunda mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +12,8 puntos. Cocina abierta de Karlos Arguiñano, también líder, le sigue muy de cerca.

El conmovedor mensaje de Jorge Fernández en el 19 aniversario de La ruleta de la suerte: “Muchas gracias”

Publicidad

La ruleta de la suerte completa el top 3 de los programas más vistos de la TV, con un 22% de share y 1,6 millones de espectadores, junto a El Hormiguero que ocupa el primer puesto y Pasapalabra que está en segundo lugar.

El formato presentado por Jorge Fernández y Laura Moure se ha consolidado como el programa de mayor cuota con su mejor septiembre en 17 años, desde 2008.

Des esta forma, La ruleta de la suerte alcanza 65 meses consecutivos de liderazgo con la segunda mayor ventaja histórica sobre su competidor directo, +12,8 puntos.

Más de 3 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana con un 17,7% de share y más de 1,2 millones de espectadores.

Cocina abierta de Karlos Arguiñano, también líder

El programa de Karlos Arguiñano le sigue muy de cerca en las mañanas de Antena 3.

Con un 16,9% de share y 796.000 espectadores, Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 42º mes consecutivo, con la mayor distancia sobre su principal adversario en un mes de septiembre, +6,6 puntos.

Antena 3 sigue arrasando y arranca el curso agrandando su liderazgo

Con un 13% de cuota, Antena 3 afianza su posición como TV líder ya durante catorce meses seguidos (desde agosto de 2024).

Nuevamente, logra subir, +0,8 puntos respecto a agosto y +0,2 puntos en relación con septiembre de 2024 y sigue liderando a grandes distancias de sus competidores.

Continúa imbatible también en Prime Time con un 14%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes en la que también crece, +1,8 puntos frente a agosto y +0,1 puntos con respecto a hace un año, distanciándose de su competidor privado en +5,1 puntos, y de la cadena pública en casi 2 puntos.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

El conmovedor mensaje de Jorge Fernández en el 19 aniversario de La ruleta de la suerte: “Muchas gracias”

La ruleta de la suerte, en el Top 3 de los programas más vistos de la televisión

Pablo Motos

El Hormiguero vuelve a coronarse como el programa más visto de la TV con su mejor arranque de la historia

Ultimátum para Hamás.

La exvicealcaldesa de Jerusalén: "Me dan mucha pena los inocentes, pero nosotros no hemos empezado la guerra"

Retenida una mujer que supuestamente secuestró a una niña.
Guadalajara

Investigan el secuestro y la presunta violación de una niña en Horche por parte de una vecina: "Estaba en shock agarrada a su madre"

Malú, coach de La Voz
Contenido exclusivo

Malú demuestra su destreza jugando al ahorcado de La Voz: ¿Conoce uno de los mayores éxitos de Yatra?

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”
Tras El Hormiguero

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Juanra Bonet recibe en el plató a Torija Girls y Typical Martínez, dos equipos que sueñan con viajar gracias a los 100.000 euros que hay en juego.

Álvaro Nieto, Flotilla
Flotilla Gaza

Las críticas de Álvaro Nieto a la Flotilla de la Libertad: "Tremendamente irresponsable"

Espejo Público ha abordado las convulsas últimas horas que ha vivido la Global Sumud Flotilla en su camino a Gaza. Los colaboradores también han debatido sobre lo acertado o no de este tipo de acciones y los peligros que implican. El periodista Álvaro Nieto hacía un análisis muy crítico.

Luis Zahera pone a prueba su memoria en la sección de Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Luis Zahera: "Yo veo con el hipotálamo"

Vicente Vallés en El Hormiguero

Esta noche, Vicente Vallés estará en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Luis Zahera en El Hormiguero

Publicidad