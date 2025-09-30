Polémico
Hablamos con un telonero de Andy y Lucas: "Flipé en colores con cómo Lucas trataba a los músicos y los portazos que pegaba"
Tras ser acusado de estafar a un promotor, nuevas voces señalan a Lucas, de Andy y Lucas, como una persona que no se porta bien con sus trabajadores. En Y ahora Sonsoles hablamos con Mariano Ruiz, quien fue su telonero.
Lucas, de Andy y Lucas, lleva meses sumido en una polémica constante. Tras ser acusado de deber 360.000 euros a un promotor, ahora nuevas voces le señalan como un tirano.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mariano Ruiz, un cantante que fue telonero del dúo y que asegura que Lucas tuvo varios gestos desagradables hacia el equipo. "Flipé en colores, los portazos que pegaba en la puerta, cómo trataba a los músicos... flipé en colores", confiesa.
Según nos cuenta Mariano, la relación entre Andy y Lucas no es tan buena como quieren hacer creer. Este advierte que entre ellos no vio complicidad ni buena comunicación.
La gira de despedida de Andy y Lucas adopta un tinte oscuro a raíz de las polémicas en las que se ha visto envuelto el dúo. ¿Será un adiós definitivo? ¿Tienen realmente una mala relación?
