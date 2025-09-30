Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Polémico

Hablamos con un telonero de Andy y Lucas: "Flipé en colores con cómo Lucas trataba a los músicos y los portazos que pegaba"

Tras ser acusado de estafar a un promotor, nuevas voces señalan a Lucas, de Andy y Lucas, como una persona que no se porta bien con sus trabajadores. En Y ahora Sonsoles hablamos con Mariano Ruiz, quien fue su telonero.

Telonero Andy y Lucas

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Lucas, de Andy y Lucas, lleva meses sumido en una polémica constante. Tras ser acusado de deber 360.000 euros a un promotor, ahora nuevas voces le señalan como un tirano.

Lorena Vázquez

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mariano Ruiz, un cantante que fue telonero del dúo y que asegura que Lucas tuvo varios gestos desagradables hacia el equipo. "Flipé en colores, los portazos que pegaba en la puerta, cómo trataba a los músicos... flipé en colores", confiesa.

Según nos cuenta Mariano, la relación entre Andy y Lucas no es tan buena como quieren hacer creer. Este advierte que entre ellos no vio complicidad ni buena comunicación.

La gira de despedida de Andy y Lucas adopta un tinte oscuro a raíz de las polémicas en las que se ha visto envuelto el dúo. ¿Será un adiós definitivo? ¿Tienen realmente una mala relación?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El genial guiño del poema de Manu dedicado a los invitados de Pasapalabra

La “tortilla Franquesa”, el genial guiño del poema de Manu dedicado a los invitados de Pasapalabra

La pregunta de Dafne Fernández que descoloca a Roberto Leal en La Pista

“¿Hubo polémica?”: la pregunta de Dafne Fernández que descoloca a Roberto Leal en La Pista

La aspirante se queda en blanco en la Silla Azul

“Los nervios juegan malas pasadas”: la aspirante se queda en blanco en la Silla Azul

Sonsoles Ónega
Te lo contamos

Sonsoles Ónega acude a la presentación de la serie de Las hijas de la criada: "Qué ganas de verla entera"

Telonero Andy y Lucas
Polémico

Hablamos con un telonero de Andy y Lucas: "Flipé en colores con cómo Lucas trataba a los músicos y los portazos que pegaba"

Pelea a escobazos en Ourense
Te lo contamos

Dos vecinas de Ourense, a escobazos en plena calle: "Vino como una loca al verme dar de comer a las palomas"

El casco histórico de Ourense ha sido el escenario de una pelea surrealista: dos mujeres cargadas con una escoba y un spray pimienta, insultándose y amenazándose a ojos de todos.

Nieves
Temporal

La peluquería de Nieves en Ibiza, completamente inundada: "Es una piscina y, cada vez que pasa un coche, se vuelve a meter"

El temporal y las lluvias se trasladan a las Islas Baleares e Ibiza se inunda por completo. La alerta por lluvias llegó cuando la situación ya era crítica y el negocio de Nieves ha sufrido las consecuencias.

Boticaria

Aliviar los picores: Boticaria García advierte de los peligros de rascarse y cómo evitarlo

Estafa

El informe de un detective con el que Carlos descubrió que su mujer llevaba una doble vida: "Nunca sospechamos de ella"

María del Monte

La polémica entre María Pombo y Fernando Tejero hace estallar a María del Monte: "Que se haga mirar las perlitas que va soltando"

Publicidad