De amigos a novios: la foto con la que Carmen Lomana confirma su relación con Antonio Gutiérrez

Carmen Lomana ha compartido con sus seguidores las primeras imágenes posando junto a su nuevo novio, el inspector de Hacienda Antonio Gutiérrez, de 72 años. Unos selfies juntos seguidos de una foto de ella con su vestido de seda blanco desabrochado, dejando ver la espalda descubierta: "Volviendo de una cena… fotos delante del espejo con mucha alegría y felicidad", frase que ha acompañado con un emoji de corazones rosas. ¿Está la empresaria de nuevo enamorada?

Según sus palabras, el gran amor de su vida fue su difunto marido, Guillermo Capdevila, que lamentablemente falleció en 1999 a causa de un accidente automovilístico cuando ella tenía tan solo 49 años. Cariñosamente le llamaba Willy, un empresario de origen chileno que conoció cuando estudiaba en Londres y con el que se casó en Llanes (Asturias) pero no poder formar una familia ya que Carmen no podía tener hijos: "Me dijo que íbamos a ser novios eternos", contaba en la presentación de su libro.

Carmen Lomana | Gtres

Antonio, su nueva ilusión, también es viudo, aunque muchos le recordarán como la última pareja de Marta Chávarri. Juntos pasaron parte de su verano en Asturias: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es un poco más que amigo. Es una persona con la que me encanta estar", y añadía Carmen: "Es mi fijo discontinuo", decía en Y ahora Sonsoles.

Por lo que contaba en el programa, parece que mantienen una relación sana y bonita, y que se complementan a la perfección: "Es el tío más divertido y con el que más me río del mundo. Encontrar a una persona con la que te ríes mucho y eres muy cómplice, está muy bien".

La empresaria sacó su biografía a principios de 2025, titulada Pasión por la vida. Un libro muy personal en el que habla de sus viajes, infancia y amores al que tal vez tenga que añadir también este último capítulo aún todavía por escribir junto a Antonio Gutiérrez.

Además, según una exclusiva de la revista Vanitatis oficializarán su relación acudiendo juntos a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que se celebrará el próximo 4 de octubre.