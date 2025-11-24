Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"

Fran, Fabián y Ezequiel son tres hermanos de 26 años que han logrado renacer de las cenizas y convertirse en millonarios. Aunque nacieron en una familia humilde y gravemente afectada por la crisis de 2008, a día de hoy cobran un millón de euros al año.

Sin dinero y enfrentándose a todas las críticas y la incomprensión, decidieron empezar a invertir en casas viejas. Pasaron años trabajando y viviendo con apenas 300 euros al mes, pero pronto su esfuerzo comenzó a dar resultado. Hoy gestionan más de 150 habitaciones.

"El dinero está ahí, pero lo que más nos importa es la calidad de vida", aseguran, "nos dimos cuenta de que éramos millonarios cuando empezamos a tener la vida que queríamos".

Pese a su patrimonio, se definen como 'millonarios austeros', ya que no se gastan su dinero en caprichos. Ahora mismo, su objetivo es poder jubilar a sus padres.

Hoy, los tres hermanos están orgullosos de haberse reinventado y haber sacado a su familia adelante. ¡Dale al play para escuchar su historia!