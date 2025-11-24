Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuentan

Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"

Ganan un millón de euros al año gracias a años de esfuerzo y muchas negativas. Sin embargo, se definen como 'millonarios austeros', cuyo único objetivo es jubilar a sus padres.

Hermanos Marcos

Publicidad

Fran, Fabián y Ezequiel son tres hermanos de 26 años que han logrado renacer de las cenizas y convertirse en millonarios. Aunque nacieron en una familia humilde y gravemente afectada por la crisis de 2008, a día de hoy cobran un millón de euros al año.

Sin dinero y enfrentándose a todas las críticas y la incomprensión, decidieron empezar a invertir en casas viejas. Pasaron años trabajando y viviendo con apenas 300 euros al mes, pero pronto su esfuerzo comenzó a dar resultado. Hoy gestionan más de 150 habitaciones.

"El dinero está ahí, pero lo que más nos importa es la calidad de vida", aseguran, "nos dimos cuenta de que éramos millonarios cuando empezamos a tener la vida que queríamos".

Pese a su patrimonio, se definen como 'millonarios austeros', ya que no se gastan su dinero en caprichos. Ahora mismo, su objetivo es poder jubilar a sus padres.

Hoy, los tres hermanos están orgullosos de haberse reinventado y haber sacado a su familia adelante. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Maika

Maika, de triunfar en TikTok a ser despedida por grabarse bailando: "Lo hacía cuando había terminado mi jornada laboral"

Juan

Juan sobrevivió al intento de asesinato de su expareja y su hijastra: "Querían cobrar el seguro de vida"

Sanitarios agotados

Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"

Hermanos Marcos
Nos lo cuentan

Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"

Anestesista
Última hora

"La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental

Precios Navidad
Subida de los alimentos

"En un mes doblará el precio": el reto de hacer la compra con los frescos disparados con la Navidad en el horizonte

¿Cuánto han subido los pescados y la carne en lo que va de año? ¿Cuánto subirán de cara a la cena de navidad? Recorremos los mercados para sumar y sumar euros y tantos por ciento. La expresión más habitual: “el doble”

María José Catalá.
Entrevista

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, tras sus polémicas palabras sobre el franquismo: "Salvó vidas en mi ciudad"

La regidora del Ayuntamiento de Valencia ha sido el foco de una polémica por una entrevista en Onda Cero, por la que ha recibido acusaciones de no condenar la dictadura o de blanquear el régimen franquista. María José Catalá ha respondido a las preguntas de Susanna Griso y ha rechazado tales acusaciones.

Vivienda alternativa

Las realidades alternativas de los jóvenes con la vivienda: "Era la única manera de independizarme"

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”

Publicidad