Asun le dona un riñón a su vecino Rafa: "Mi familia lo aceptó, pero me hicieron muchas preguntas"
Al enterarse de que su vecino necesitaba un riñón, Asun lo tuvo claro. Hoy, ambos visitan el plató para contarnos su impactante historia.
Asun y Rafael siempre fueron dos vecinos como puede tener cualquiera. Ambos se cruzaban en el rellano o en el ascensor, se sonreían y mantenían conversaciones agradables. Sin embargo, su vida hoy está unida para siempre.
Rafael sufrió un fallo en ambos riñones que llegó sin avisar, de un día para otro. Su familia no podía donarle un riñón y, cuando Asun se enteró, no dudó en hacerlo.
De forma totalmente altruista y desinteresada, Asun invitó a un café a Rafa y le dijo: "Te voy a hacer un regalo". "Mi familia lo aceptó, pero me hicieron muchas preguntas", nos cuenta Asun.
La familia de Rafael se quedó completamente en shock al enterarse del gesto que iba a tener su vecina con él. Algo por lo que Rafael estará eternamente agradecido.
Hoy, Asun le ha regalado vida a Rafa, que ya no solo son vecinos, sino también almas unidas para siempre. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
