Incredulidad ante las explicaciones de El Puma tras ser expulsado de un avión: "Pensó que debía tener un trato diferente"

Tras ser expulsado del avión en el que viajaba por el comandante del vuelo, El Puma ha dado su versión de lo ocurrido. Muy enfadado, el cantante se defiende y dice que le trataron como a un delincuente.

El Puma

El altercado de José Luis Rodríguez, El Puma, en un avión ha dado la vuelta al mundo. Este fue expulsado de un vuelo por el comandante, pero el artista no ha dudado en dar su versión de los hechos.

Según el cantante, siempre necesita viajar con su neceser de medicinas, por lo que suele pedir que no le pongan en los primeros asientos, para poder guardarlas bajo el asiento. Sin embargo, la tripulación no le permitió hacerlo y El Puma se indignó profundamente.

"Es mi bolso de medicinas, la gente trasplantada sabe lo importante que es", advierte El Puma en un vídeo en el que da sus explicaciones. Sin embargo, estas no han convencido a algunas personas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Maximiliano Lumbia, periodista internacional, que asegura que no se cree las explicaciones. "El Puma pensó que debía tener un trato diferente al de otros pasajeros", nos cuenta.

Según nos cuenta, El Puma ha tenido muchos problemas con su familia. "No se habla con sus hijas y ellas no saben el motivo", señala. ¿Creyó El Puma que debía tener un trato especial en aquel avión?

