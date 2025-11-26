Amiga íntima de Isabel Carrasco recuerda el día de su asesinato: "Aún se me ponen los pelos de punta"

El crimen de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, conmocionó a todo el país en 2012. Tres mujeres fueron detenidas por el asesinato, que se llevó a cabo con 3 disparos a bocajarro.

Hoy, tras pasar 11 años en prisión, Triana Martínez, una de las asesinas, pisa la calle disfrutando así de su primer permiso penitenciario. Fue ella quien escondió el arma después de que su madre, Montserrat, la disparara.

El motivo detrás del asesinato fue un asunto laboral. En aquel momento, Isabel Carrasco le negó un puesto en la Diputación a Triana, por lo que decidieron acabar con su vida.

En Y ahora Sonsoles hemos Belén Arén, su amiga íntima y confesora desde 2011. Aquel día ambas quedaron para comer, pero tuvieron una pequeña discusión y no fueron. "Me llamó para que la acompañara porque intuía que algo no iba bien, pero dije que no", recuerda.

El asesinato de Isabel conmocionó a todo el país, pero en especial a su entorno, que aún lo recuerdan como algo traumático: "Siempre me he preguntado qué habría pasado si la hubiera acompañado ese día".