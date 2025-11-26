Antena 3 LogoAntena3
Sol Pilas desvela los nombres de las artistas que utilizaron su voz para sus playbacks: "Doblé a Leticia Sabater y a Miriam Díaz Aroca"

El testimonio de Andrea Bronston, que confesaba haber puesto voz a grandes estrellas de los 80 y no haber sido reconocida por ello, ha generado mucho revuelo. Hoy, Sol Pilas asegura que pasó por la misma situación.

Sol Pilas

Andrea Bronston, conocida por su papel en Un, dos, tres… responda otra vez, rompió su silencio en nuestro programa tras décadas guardando un secreto que sacude la industria musical de los años 80. Esta confesó que fue ella quien prestó su voz en playback para grandes estrellas de la época como Marlène Mourreau, Paula Vázquez o Lydia Bosch, una estrategia oculta que ella asumía mientras otros se llevaban el reconocimiento.

Andrea Bronston

Bronston relató cómo se sintió utilizada y relegada, sosteniendo que muchos desconocían su aporte real. Sin embargo, no fue la única que estuvo a la sombra de grandes artistas. Sol Pilas ha confesado que ella también puso voz a artistas muy conocidas.

"Yo doblé a Leticia Sabater y a Miriam Díaz Aroca", asegura Sol Pilas, "eso se llama un doblaje, se conserva la voz original de ella pero se hace un pegado".

Mientras algunas artistas brillaban frente a las cámaras, otras nunca obtuvieron el reconocimiento que merecían. ¿Continuarán saliendo a la luz testimonios similares?

Sol Pilas

