Tamara Gorro desmiente haberse comprado una casa por seis millones de euros en Ibiza: "Se la han colado"

Tamara Gorro atraviesa un momento dulce de su vida. Tras salir a la luz su romance con Cayetano Rivera, varios medios afirman que se ha comprado una casa de casi seis millones de euros en Ibiza.

Según las informaciones que han salido a la luz, la casa supuestamente tiene 400 metros cuadrados, piscina, solarium, cuatro suites y dos terrazas. Una información que, según nuestra colaboradora, es falsa: "Es absolutamente falso".

La influencer tiene una casa en Ibiza, pero asegura que no se ha comprado una nueva por seis millones de euros. "Hay cosas que no entiendo, nadie me ha llamado para contrastar nada", afirma Tamara, "se la han colado".

Tamara Gorro sostiene que tiene una casa en Ibiza y sus negocios, pero que no ha adquirido ninguna nueva. "Han dicho que tengo yates, que tengo de todo...", nos cuenta. ¡Dale al play para enterarte de todo!