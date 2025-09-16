Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 16 de septiembre

El robo más apropiado de la historia de La ruleta: le quita hasta el pase a la final

Jorge ha dado el golpe del siglo en La ruleta de la suerte al quitarle a su compañero de atril hasta el pase a la final.

El robo más apropiado de la historia de La ruleta: le quita hasta el pase a la final

Rodri, el concursante del atril amarillo, ha conseguido posicionarse el primero en la carrera hacia la final cuando ha caído en el gajo de los 1.000 euros con una suerte muy acertada.

Pero su suerte ha durado poco porque en el Panel con Bote, Jorge, el concursante del atril rojo, en una jugada impresionante, le ha robado todos los gajos con los que contaba Rodri, además de una pequeña cantidad de dinero que tenía acumulada.

Y por si fuera poco, tras caer en el gajo dorado, ha sido Jorge el que ha firmado su pase a la final, con ayuda incluida y casi 3.000 euros en su haber. ¡Qué jugada tan buena, Jorge!

