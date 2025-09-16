Antena 3 LogoAntena3
Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Con unos cuantos gajos en su atril, Rodri no tenía nada de dinero hasta que su suerte ha cambiado por completo.

Rodri, el concursante del atril amarillo, apenas estaba consiguiendo acumular dinero en su atril durante todo el programa. Y no precisamente porque no haya tirado de La ruleta.

Sin embargo, los gajos sí que se le han dado bien, porque en este panel ha conseguido unos cuantos que le pueden facilitar otras tantas jugadas.

Pero su suerte se ha dado la vuelta cuando ha conseguido apuntar tan bien en La ruleta hasta conseguir caer en el gajo de los 1.000 euros, pasando así de 0 a mil en un solo segundo. ¡No te pierdas la emoción de este momento!

