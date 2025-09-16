“Se va a enterar”: Çagla estalla contra Rengin, esta noche en Renacer

Çagla se presentó con la mejor de las intenciones en el despacho de Rengin para advertirle que Tura no era el hombre amable y caballeroso que a todos les hacía ver: es un maltratador que le propinó varias palizas a su exmujer y casi la mata.

Rengin ignoró sus advertencias, pero, por desgracia, no tardó tiempo en comprobar que lo que le decía Çagla era verdad. Tura la presionó y acabó agarrándola por el cuello para obligarla a firmar unos documentos.

A pesar de lo ocurrido, Rengin ha querido disimular su malestar y se muestra altiva y poco agradecida con Çagla, alto que hará que la mejor amiga de Bahar pierda los nervios y la líe en el hospital. ¿Acabará confesando Rengin lo que le ha hecho Tura? Descúbrelo en el capítulo de esta noche, a partir de las 22:50h en Antena 3.