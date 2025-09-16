Antena 3 LogoAntena3
“Se va a enterar”: Çagla estalla contra Rengin, esta noche en Renacer

La mejor amiga de Bahar no entiende la actitud de la ginecóloga y piensa que está siendo desagradecida e inconsciente con el tema de Tura.

Çagla se presentó con la mejor de las intenciones en el despacho de Rengin para advertirle que Tura no era el hombre amable y caballeroso que a todos les hacía ver: es un maltratador que le propinó varias palizas a su exmujer y casi la mata.

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Rengin ignoró sus advertencias, pero, por desgracia, no tardó tiempo en comprobar que lo que le decía Çagla era verdad. Tura la presionó y acabó agarrándola por el cuello para obligarla a firmar unos documentos.

A pesar de lo ocurrido, Rengin ha querido disimular su malestar y se muestra altiva y poco agradecida con Çagla, alto que hará que la mejor amiga de Bahar pierda los nervios y la líe en el hospital. ¿Acabará confesando Rengin lo que le ha hecho Tura? Descúbrelo en el capítulo de esta noche, a partir de las 22:50h en Antena 3.

