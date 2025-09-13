Fumadora en contra del anteproyecto de Ley Antitabaco: "Me joroba la prohibición, pero que luego me lo vendan para ganar pasta"

El Ministerio de Sanidad ha presentado un anteproyecto de Ley Antitabaco, ya aprobado por el Gobierno, que ha despertado gran polémica y dividido las opiniones entre defensores y detractores.

Soledad es fumadora y está en contra de la propuesta. "Es la prohibición lo que me joroba, pero que luego me lo vendan para ganar pasta", señala.

La ley propone prohibir el humo en terrazas y espacios al aire libre, pero se podrá hacer si te alejas unos metros: "Un metro más para allá si puedo, es absurdo".

En su caso, Soledad asegura que continuará fumando, pero otras personas lo ven como un pequeño paso hacia un futuro mejor. Y tú, ¿qué opinas?