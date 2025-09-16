Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Protestas Israel

Héctor Grad, organizador del boicot a la Vuelta Ciclista a España: "Nadie esperó a Pedro Sánchez"

La Red Solidaria contra la ocupación de Palestina es una de las organizaciones que participaron en el boicot de la última etapa de la Vuelta Ciclista. Las protestas por las acciones de Israel han tenido alcance internacional.

Activista pro Palestino

Publicidad

Marino Holgado
Publicado:

"La intención no era sólo mía sino, como se ha visto, de multitud de personas", es la respuesta de Héctor Grad, miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina cuando se le pregunta en Espejo Público si su intención era obligar a suspender la Vuelta Ciclista. "Refleja un sentir en la ciudadanía de que lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable porque es un genocidio televisado, transmitido en directo, a pesar de que Israel intente impedir que los periodistas puedan estar allí para documentarlo de forma independiente", añade.

La plataforma de Grad es una de los organizaciones que realizaron el boicot en Madrid a la última etapa y que obligó a suspender el final de La Vuelta. Pone en duda que la simpatía mostrada el mismo domingo por la mañana por el presidente del Gobierno a quienes se manifestaban contra la guerra de Gaza alentara la participación de miles de personas, 10.000 según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid. "La gente que intentó boicotear La Vuelta ha estado saliendo desde el primer día en que la Vuelta entró en España, nadie esperó a Pedro Sánchez, no queremos ser cómplices con el silencio ni con la entrega de armas a Israel", añade.

"El boicot está organizado por una plataforma muy amplia"

Grad, que es también profesor de antropología en la Universidad Autónoma de Madrid, resta importancia a las informaciones, no confirmadas oficialmente, de supuestos vínculos de algunos de los participantes en el boicot con la llamada "kale borroka" e incluso con organizaciones vinculadas a Hamás, "La movilización del domingo no es el resultado de una organización centralizada, a lo largo de la Vuelta se ha ido conformando una plataforma muy amplia, con innumerables grupos en ciudades y pueblos que ante la masacre en Gaza han dicho que hay que terminar con el silencio cómplice, que algo hay que hacer", responde.

"El Holocausto nos marca a todos los judíos"

Héctor Grad es de origen judío y vivió nueve años en Israel. Asegura que lo que ocurre ahora en Gaza trae a su memoria muy malos recuerdo. "Quiebra emocional no, -responde a Susanna Griso-, pero sí que hay malos recuerdos porque la memoria del Holocausto nos marca a todos los que somos de origen judío; una de mis primeras redacciones en primaria fue sobre el Holocausto y ahí vimos que los nazis no exterminaron sólo a judíos, sino a otros muchos grupos y hay que evitar este tipo de situaciones y ponerse al frente; eso es lo que creo que ha hecho la gente que ha salido a la calle frente a un silencio o una justificación que ralla la complicidad".

Sobre la actuación del Gobierno de Israel en este conflicto, Grad apunta que "aquí no hay nada indiscriminado ni improvisado, está todo planificado, se atacan colegios y hospitales porque la intención es destruir todas las infraestructuras que hagan posible la vida en este lugar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Arsenio Escolar, por la supuesta la estrategia "oportunista" de Pedro Sánchez con Israel

rifirrafe
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Activista pro Palestino

Héctor Grad, organizador del boicot a la Vuelta Ciclista a España: "Nadie esperó a Pedro Sánchez"

Merluza rebozada con mahonesa verde

Merluza rebozada con mahonesa verde, la receta saludable de Karlos Arguiñano

Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

Paloma Tejero, Alcaldesa de Pozuelo
Centro de migrantes

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, tras la decisión de cerrar el centro de acogida de extranjeros: "Avisamos al Ministerio"

Carlos Alsina
'Al Otro Lado'

Carlos Alsina analiza los efectos acaparadores del boicot a Israel del Gobierno: "No hay novedades en los otros grandes asuntos"

Sebastián Yatra
Entrevista

Sebastián Yatra promete emoción y magia en su debut como coach de La Voz: "Este programa me cambió la vida"

El viernes arranca la nueva temporada de La Voz en Antena 3 donde el artista colombiano se estrena en la versión de adultos de La Voz cargado de ilusión y con muchas ganas de ganar. Para Yatra, estar en el programa es una oportunidad única y promete darlo todo tal y cómo nos ha contado en esta entrevista.

La vida sin cobertura
Pueblo incomunicado

“Mira, una rayita”: así se vive sin fijo, ni móvil, ni internet

Visitamos Bentué de Rasal, el pueblo oscense donde no hay telefonía fija y la móvil depende del tiempo. El único punto con cobertura es un refugio de la guerra civil en lo alto de un monte. Los vecinos lamentan el olvido de las administraciones: “somos ocho vecinos y no les compensa”

rifirrafe

Rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Arsenio Escolar, por la supuesta la estrategia "oportunista" de Pedro Sánchez con Israel

Baja

Empleada en contra de las bajas médicas por una operación estética: "Yo me operé el pecho en mis vacaciones"

Eurovisión

España no irá a Eurovisión si va Israel: Gonzalo Bans desvela todos los detalles de la decisión

Publicidad