Para 4 personas

Merluza rebozada con mahonesa verde, la receta saludable de Karlos Arguiñano

La merluza es un pescado blanco muy suave y fácil de digerir, ideal si quieres cuidar tu alimentación sin renunciar al sabor.

Merluza rebozada con mahonesa verde

Consumir pescado varias veces en semana es fundamental para llevar una alimentación saludable y equilibrada. Por eso Karlos Arguiñano ha preparado esta sencilla receta de merluza rebozada con mahonesa verde.

Ingredientes, para 4 personas

  • 12 rodajas de merluza (pequeñas)
  • 80 g hojas de canónigos
  • 2 huevos
  • 50 g de harina
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Para la mayonesa de verde:

  • 1 huevo
  • ½ aguacate
  • 20 g de hojas de cilantro
  • 175 ml de aceite de girasol
  • Salsa picante
  • ½ limón
  • Sal
Elaboración

Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el aceite, unas gotas de salsa picante, zumo de medio limón y una pizca de sal. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen. Agrega las hojas de cilantro y vuelve a triturar hasta que se integre bien. Pela el aguacate, trocea la pulpa, introdúcela en el vaso batidor y vuelve a triturar los ingredientes.

Casca 2 huevos a un bol. Agrega la harina y una pizca de sal, y mezcla bien con una varilla manual.

Calienta abundante aceite en una sartén. Sazona las rodajas de merluza, mételas en la mezcla de huevo y harina, rebózalas bien e introdúcelas en la sartén. Fríelas (a tandas) durante 1 minuto por cada lado. Retira y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Sirve 3 rodajas de merluza en cada plato y acompáñalas con un poco de mahonesa. Reparte los canónigos en los 4 platos y aderézalos con una pizca de sal y un chorrito de aceite.

Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Para que el pescado quede jugoso por dentro y crujiente por fuera es importante no excederse en el tiempo de la fritura.

