Merluza rebozada con mahonesa verde, la receta saludable de Karlos Arguiñano
La merluza es un pescado blanco muy suave y fácil de digerir, ideal si quieres cuidar tu alimentación sin renunciar al sabor.
Consumir pescado varias veces en semana es fundamental para llevar una alimentación saludable y equilibrada. Por eso Karlos Arguiñano ha preparado esta sencilla receta de merluza rebozada con mahonesa verde.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 rodajas de merluza (pequeñas)
- 80 g hojas de canónigos
- 2 huevos
- 50 g de harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la mayonesa de verde:
- 1 huevo
- ½ aguacate
- 20 g de hojas de cilantro
- 175 ml de aceite de girasol
- Salsa picante
- ½ limón
- Sal
Elaboración
Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el aceite, unas gotas de salsa picante, zumo de medio limón y una pizca de sal. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen. Agrega las hojas de cilantro y vuelve a triturar hasta que se integre bien. Pela el aguacate, trocea la pulpa, introdúcela en el vaso batidor y vuelve a triturar los ingredientes.
Casca 2 huevos a un bol. Agrega la harina y una pizca de sal, y mezcla bien con una varilla manual.
Calienta abundante aceite en una sartén. Sazona las rodajas de merluza, mételas en la mezcla de huevo y harina, rebózalas bien e introdúcelas en la sartén. Fríelas (a tandas) durante 1 minuto por cada lado. Retira y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.
Sirve 3 rodajas de merluza en cada plato y acompáñalas con un poco de mahonesa. Reparte los canónigos en los 4 platos y aderézalos con una pizca de sal y un chorrito de aceite.
Decora los platos con unas hojas de perejil.
Consejo
Para que el pescado quede jugoso por dentro y crujiente por fuera es importante no excederse en el tiempo de la fritura.
