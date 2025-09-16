Merluza rebozada con mahonesa verde, la receta saludable de Karlos Arguiñano

Consumir pescado varias veces en semana es fundamental para llevar una alimentación saludable y equilibrada. Por eso Karlos Arguiñano ha preparado esta sencilla receta de merluza rebozada con mahonesa verde.

Ingredientes, para 4 personas

12 rodajas de merluza (pequeñas)

80 g hojas de canónigos

2 huevos

50 g de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Merluza rebozada | antena3.com

Para la mayonesa de verde:

1 huevo

½ aguacate

20 g de hojas de cilantro

175 ml de aceite de girasol

Salsa picante

½ limón

Sal

Ingredientes para la mayonesa verde | antena3.com

Elaboración

Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el aceite, unas gotas de salsa picante, zumo de medio limón y una pizca de sal. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen. Agrega las hojas de cilantro y vuelve a triturar hasta que se integre bien. Pela el aguacate, trocea la pulpa, introdúcela en el vaso batidor y vuelve a triturar los ingredientes.

Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica | antena3.com

Casca 2 huevos a un bol. Agrega la harina y una pizca de sal, y mezcla bien con una varilla manual.

Calienta abundante aceite en una sartén. Sazona las rodajas de merluza, mételas en la mezcla de huevo y harina, rebózalas bien e introdúcelas en la sartén. Fríelas (a tandas) durante 1 minuto por cada lado. Retira y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Sazona las rodajas de merluza, mételas en la mezcla de huevo y harina, rebózalas bien e introdúcelas en la sartén | antena3.com

Sirve 3 rodajas de merluza en cada plato y acompáñalas con un poco de mahonesa. Reparte los canónigos en los 4 platos y aderézalos con una pizca de sal y un chorrito de aceite.

Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Para que el pescado quede jugoso por dentro y crujiente por fuera es importante no excederse en el tiempo de la fritura.