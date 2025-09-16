Victoria Federica y Rocío Laffón al descubierto: “Ahora la hemos liado contando esto”

Rocío Laffón es la mejor amiga de Victoria Federica, la sevillana desvela los secretos de su relación acusando a la sobrina de Felipe VI de ser “la que más perrea” en las discotecas.

Las influencer visitan Emparejados con muchas ganas de pasarlo bien junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

No te pierdas un programa lleno de humor, confidencias y anécdotas protagonizado por Victoria Federica y Rocío Laffón, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.