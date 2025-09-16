Antena 3 LogoAntena3
El sábado a las 22:00

Victoria Federica y Rocío Laffón al descubierto: “Ahora la hemos liado contando esto”

Las dos amigas se sinceran en el plató de Emparejados junto a Joaquín y Susana. No te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Victoria Federica y Rocío Laffón

Carmen Pardo
Publicado:

Rocío Laffón es la mejor amiga de Victoria Federica, la sevillana desvela los secretos de su relación acusando a la sobrina de Felipe VI de ser “la que más perrea” en las discotecas.

"Tú perreas la que más": Victoria de Marichalar y Rochi Laffón se sinceran este sábado en Emparejados

Las influencer visitan Emparejados con muchas ganas de pasarlo bien junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

No te pierdas un programa lleno de humor, confidencias y anécdotas protagonizado por Victoria Federica y Rocío Laffón, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

