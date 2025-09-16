Debate
Empleada en contra de las bajas médicas por una operación estética: "Yo me operé el pecho en mis vacaciones"
En España no es legal coger la baja laboral por una operación estética. Sin embargo, algunos trabajadores presentan el informe médico donde se recomiendan ciertos días de reposo y las empresas aceptan la baja. ¿Es esto lícito?
Las operaciones estéticas se han disparado en nuestro país. Cada vez son más las personas que se someten a retoques estéticos u operaciones que requieren al menos una semana de recuperación.
Pese a que en España no es legal coger la baja médica por una operación estética, muchas empresas aceptan el informe de recomendación de reposo y conceden la baja a sus trabajadores, que termina cubierta por la Seguridad Social.
Silvia está en contra de que las empresas concedan la baja a sus trabajadores por operaciones estéticas. En su caso, ella se operó el pecho durante sus días de vacaciones. "Yo creo que es un capricho mío, no voy a meter a la empresa", señala.
Al volver de sus vacaciones, Silvia avisó en su empresa de que no podía levantar peso, pero no esperaba que le pagaran la recuperación. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
