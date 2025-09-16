Esperansa Grasia sorprende en su debut en El Hormiguero con sus ingeniosos trucos caseros

El estreno de Esperansa Grasia en El Hormiguero no ha pasado desapercibido. La cómica ha inaugurado su sección Trucos con Grasia compartiendo ideas originales que facilitan la vida cotidiana. Su desparpajo conquistó al público desde el primer minuto.

Entre risas y anécdotas, mostró cómo transformar una toalla en un bolso veraniego perfecto para la playa o un picnic. Además, reveló un truco para optimizar el trabajo con documentos, confesando que no se lleva del todo bien con la tecnología.