El motivo por el que Mar Flores rompió con Fernández-Tapias: "Era de otra época y manejaban a las personas de otra manera"

La modelo que acaparaba todas las portadas en los años 90 vuelve a hacerlo, esta vez contando su verdad. Hoy, aclara si su relación con Fernando Fernández-Tapias y Lequio se solaparon y por qué rompió su relación con él.

Mar Flores regresa al primer plano con un proyecto muy especial: sus memorias, tituladas Mar en calma. En este libro, la modelo abre una ventana a su mundo interior y repasa los momentos más significativos de su vida, desde sus inicios hasta los capítulos más polémicos que marcaron su carrera.

Con la serenidad que da el paso del tiempo, comparte reflexiones sobre la fama, las relaciones y las lecciones aprendidas. En Y ahora Sonsoles, hablamos con ella para descubrir cómo ha vivido este proceso y qué ha significado poner por escrito su propia historia.

Una de las mayores polémicas que protagonizó Mar Flores fue el supuesto triángulo amoroso con Fernando Fernández-Tapias y el conde Lequio. Este último asegura que sus relaciones se solaparon, pero Mar lo niega rotundamente: "No jugaría nunca con mi relación con Fernando".

Pese a que asegura que ambos se quisieron mucho y bien, Mar terminó rompiendo su relación con él. "Un día me desenamoré porque pensé que no iba a ser una relación a largo plazo", nos cuenta.

Mar comenzó a sentir que la diferencia de edad marcaba mucho las personalidades y los pensamientos de cada uno: "Era de otra época y entonces se manejaba a las personas de otra forma".

La modelo ha dejado entrever que al haber nacido en otros tiempos, Fernández-Tapias tenía una postura sobre las relaciones diferente a la suya que no encajaba. Fue entonces cuando su relación sentimental se rompió, pero no lo hizo su amistad. ¡No te pierdas su testimonio al completo en el vídeo de arriba!

Más de tres décadas después de protagonizar las portadas más polémicas del momento, Mar Floras decide contar su verdad en sus memorias. En plató, le dedica unas palabras al conde Lequio, que le hizo vivir momentos muy difíciles, como la filtración de la portada que le cambió la vida.

Sebastián Yatra llega a la nueva edición de La Voz cargado de ilusión y con un objetivo claro: descubrir talentos auténticos capaces de emocionar y acompañarlos en el inicio de una etapa mágica.

