El desgarrador secreto de Digna: confiesa a sus hijos su responsabilidad en la muerte de Jesús De la Reina

Digna no puede seguir guardando el secreto y, entre lágrimas, admite ante sus hijos que fue responsable de la muerte de su primo Jesús De la Reina. La revelación deja sin aliento a Joaquín y Luis, que intentan asimilar lo ocurrido.

Mientras ellos exigen respuestas y justicia, Digna pide que no actúen contra don Pedro, pese a las sospechas que lo rodean. Nadie imagina que él también está implicado en el fallecimiento de Jesús, ocultando un oscuro pasado aún por destaparse. Ha ocurrido en Sueños de Libertad.