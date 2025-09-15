Así se hicieron las fotos de Mar Flores con Fernández-Tapias en Suiza: ¿dio la modelo la información a los fotógrafos?

Mar Flores tuvo varias relaciones que aún a día de hoy son muy polémicas. Una de ellas es la que mantuvo con el empresario Fernando Fernández-Tapias, que fue objeto de numerosas críticas.

En 1996, unas fotografías de la modelo con Fernández-Tapias en la estación de esquí de Saint Moritz, en los Alpes Suizos, revolucionaron el panorama mediático. Hoy, nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha hablado en exclusiva con el fotógrafo, que nos ha contado cómo se hicieron las fotos.

"Nosotros teníamos información de que llegaban a Saint Moritz y evidentemente la primera sospecha es de que van a ir en avión privado", recuerda Pepe Bosch, el autor de las imágenes. Según nos cuenta, la información llegaba a través de otro fotógrafo, Miguel Temprano, que era quien conocía los detalles supuestamente por parte de la propia Mar. Este estaría hablando con Alessandro Lequio, que actuaba como intermediario entre los fotógrafos y Mar Flores.

Pepe recuerda estar vigilando los aeropuertos cercanos a la estación, hasta que llegó uno con matrícula española. "La recuerdo bajando del avión con su abrigo en lujoso de piel. Y pues iba con Alfonso Cortina, su esposa y Fernando Fernández Tapias", nos cuenta el fotógrafo.

Hoy, aquellas fotos son parte del imaginario colectivo, aunque sigue siendo una incógnita si Mar Flores fue quien dio detalles para ser fotografiada. ¡No te pierdas la exclusiva en el vídeo de arriba!