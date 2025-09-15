Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Así se hicieron las fotos de Mar Flores con Fernández-Tapias en Suiza: ¿dio la modelo la información a los fotógrafos?

Paloma García-Pelayo ha podido hablar en exclusiva con Pepe Bosch, el fotógrafo que hizo las fotos de Mar Flores y Fefé en Suiza. ¿Cómo se hicieron las famosas fotografías?

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mar Flores tuvo varias relaciones que aún a día de hoy son muy polémicas. Una de ellas es la que mantuvo con el empresario Fernando Fernández-Tapias, que fue objeto de numerosas críticas.

En 1996, unas fotografías de la modelo con Fernández-Tapias en la estación de esquí de Saint Moritz, en los Alpes Suizos, revolucionaron el panorama mediático. Hoy, nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo ha hablado en exclusiva con el fotógrafo, que nos ha contado cómo se hicieron las fotos.

"Nosotros teníamos información de que llegaban a Saint Moritz y evidentemente la primera sospecha es de que van a ir en avión privado", recuerda Pepe Bosch, el autor de las imágenes. Según nos cuenta, la información llegaba a través de otro fotógrafo, Miguel Temprano, que era quien conocía los detalles supuestamente por parte de la propia Mar. Este estaría hablando con Alessandro Lequio, que actuaba como intermediario entre los fotógrafos y Mar Flores.

Pepe recuerda estar vigilando los aeropuertos cercanos a la estación, hasta que llegó uno con matrícula española. "La recuerdo bajando del avión con su abrigo en lujoso de piel. Y pues iba con Alfonso Cortina, su esposa y Fernando Fernández Tapias", nos cuenta el fotógrafo.

Hoy, aquellas fotos son parte del imaginario colectivo, aunque sigue siendo una incógnita si Mar Flores fue quien dio detalles para ser fotografiada. ¡No te pierdas la exclusiva en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mar Flores

Así se hicieron las fotos de Mar Flores con Fernández-Tapias en Suiza: ¿dio la modelo la información a los fotógrafos?

Toros

Los toros destrozan un coche mal aparcado en unos encierros: "No había ningún aviso y no sabía ni que había fiestas"

Malú, coach de La Voz

“Me mata que me quiten un talent, me parte en dos”: Malú, lista para la nueva temporada de La Voz

Madre Carme Chacón
Entrevista

La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"

Madre Carme Chacón
En plató

Habla la madre de Carme Chacón ocho años después de su muerte: "Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor"

Antonio
Nos lo cuenta

Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"

Antonio se dio cuenta de que estaban dando por muerta a su madre cuando, desde la residencia, le dijeron que les faltaban 5 meses de pagos. Es entonces cuando descubrió que el Estado le había retirado la pensión al darla por muerta.

Estafa de la falsa oferta de trabajo
¡Cuidado!

La estafa de la falsa oferta de trabajo con la que te roban los datos y el dinero: "Usaron mi identidad para cometer delitos"

La última moda en estafas juega con la desesperación de personas en búsqueda de empleo. A través de una falsa oferta de trabajo, nos piden que metamos un dinero para activar la cuenta en la que se nos ingresará el dinero.

Educadora social

Compañera de la educadora social agredida en Huelva: "¿Cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?"

Elías, ex narcotraficante

El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Familiares detenido Cieza, Murcia

La indignación de una familia por una presunta agresión policial: "Cuando salgan por la puerta, chafarles la cabeza con un martillo"

Publicidad