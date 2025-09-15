Los toros destrozan un coche mal aparcado en unos encierros: "No había ningún aviso y no sabía ni que había fiestas"

Las fiestas patronales de Tendilla (Guadalajara) han terminado de la peor manera para Fran. Este dejó su coche aparcado en la calle durante los encierros y un toro lo ha dejado completamente inservible.

El coche estaba mal aparcado, pero Fran asegura que no había ningún aviso en la calle que lo prohibiera: "Había más coches y no había ningún letrero alrededor".

Fran ni siquiera es vecino de Tendilla y no sabía que había fiestas ni encierros. Por eso, sus sorpresa fue máxima al ver cómo los toros destrozaron su coche.

Pese a que Fran señala que no era conocedor de las fiestas, el Ayuntamiento asegura que se había avisado a través de varios medios y que había vallas que indicaban el recorrido. ¡No te pierdas su caso en el vídeo de arriba!