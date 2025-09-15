Última hora
Los toros destrozan un coche mal aparcado en unos encierros: "No había ningún aviso y no sabía ni que había fiestas"
Durante las fiestas patronales de un pequeño pueblo de Guadalajara, un toro ha destrozado un coche mal aparcado en la calle. Hoy, hablamos con el dueño del vehículo.
Las fiestas patronales de Tendilla (Guadalajara) han terminado de la peor manera para Fran. Este dejó su coche aparcado en la calle durante los encierros y un toro lo ha dejado completamente inservible.
El coche estaba mal aparcado, pero Fran asegura que no había ningún aviso en la calle que lo prohibiera: "Había más coches y no había ningún letrero alrededor".
Fran ni siquiera es vecino de Tendilla y no sabía que había fiestas ni encierros. Por eso, sus sorpresa fue máxima al ver cómo los toros destrozaron su coche.
Pese a que Fran señala que no era conocedor de las fiestas, el Ayuntamiento asegura que se había avisado a través de varios medios y que había vallas que indicaban el recorrido. ¡No te pierdas su caso en el vídeo de arriba!
