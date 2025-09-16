Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 16 de septiembre

¡Una final de infarto! Jorge resuelve el último panel en solo 2 segundos

Qué forma de darle la vuelta al programa en los últimos minutos.

Jorge, el concursante del atril rojo, se ha coronado en los últimos minutos del programa de una forma increíble. ¡Ver para creer!

Justo en el Panel con Bote ha sido el gran momentazo de Jorge que, a pesar de no llevar mucho dinero acumulado en su atril, ha protagoniza un giro de guion que ni él mismo esperaba.

Jorge ha llegado a la Gran Final con una ayuda que le ha quitado de forma magistral a su compañero del atril amarillo. Y no solo eso, sino que también le ha quitado el puesto al resolver por el Bote.

Llega al Panel Final con una pista: tres condimentos. Ya sea porque ha descubierto muchas letras o porque ha reconocido que le encanta comer, que Jorge ha resulto el panel en solo 2 segundos. ¡Enhorabuena!

