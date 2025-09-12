Inmaculada lucha contra la soledad de la viudez: "Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él"

La soledad es un monstruo en muchas casas, ya sea por la pérdida de un ser querido, una separación o la marcha de los hijos. Esta afecta a una de cada cinco personas, especialmente a mujeres.

Inmaculada enviudó hace 10 meses y de manera muy repentina. Desde entonces, el miedo y la tristeza la invadieron y apenas podía dormir sin compañía.

Gracias al apoyo de su familia, ha logrado salir adelante y volver a vivir. "Gracias a mi hija y amigos encuentro pequeñas luces", señala.

Pese a que tiene claro que jamás dejará de echar de menos a su marido, ha aprendido a mirar la soledad desde otro punto, habitándola desde un lugar más esperanzador. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!