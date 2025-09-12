Nos lo cuenta
Inmaculada lucha contra la soledad de la viudez: "Todavía hay veces que suena el timbre y pienso que es él"
Hace tan solo 10 meses, Inmaculada enviudaba de manera repentina. Hoy, nos cuenta cómo ha logrado seguir viviendo con la sombra de la soledad no deseada.
La soledad es un monstruo en muchas casas, ya sea por la pérdida de un ser querido, una separación o la marcha de los hijos. Esta afecta a una de cada cinco personas, especialmente a mujeres.
Inmaculada enviudó hace 10 meses y de manera muy repentina. Desde entonces, el miedo y la tristeza la invadieron y apenas podía dormir sin compañía.
Gracias al apoyo de su familia, ha logrado salir adelante y volver a vivir. "Gracias a mi hija y amigos encuentro pequeñas luces", señala.
Pese a que tiene claro que jamás dejará de echar de menos a su marido, ha aprendido a mirar la soledad desde otro punto, habitándola desde un lugar más esperanzador. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
