HABLAMOS CON ELLA

Paula Echevarría afronta la inminente mayoría de edad de su hija Daniella: "Tengo la suerte de tener una hija muy madura"

Hablamos con Paula Echevarría sobre su nueva campaña, la serie que está rodando y su faceta más personal como madre. ¿Cómo afronta la inminente mayoría de edad de su hija Daniella?

Paula Echevarría

Paula Echevarría nunca le ha temido a nada. La actriz y modelo se atreve ahora con una campaña de ropa interior, en la que posa visiblemente feliz y radiante.

Su hija, Daniella Bustamante, que está a punto de cumplir 18 años, parece querer seguir los pasos de su madre. De hecho, recientemente ha protagonizado una portada homenajeándola.

"Tengo la suerte de tener una hija bastante madura y que no se deja influenciar", asegura Paula Echevarría, "el día de mañana, si ella quiere contar lo que quiera contar, aquí estaremos su padre y yo, pero ya será en boca de ella".

Paula Echevarría disfruta de un momento muy dulce, tanto en lo profesional como en lo personal. Una etapa que le hace afrontar la vida con una sonrisa. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

