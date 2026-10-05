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Nuria Hidalgo se une a Rocío Muñoz en su lucha contra Omar Montes: "Nuestros hijos son hermanos"

Tras dar a luz al hijo que asegura que es de Omar Montes, Rocío Muñoz rompe su silencio y se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para demostrar su verdad.

Nuria Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rocío Muñoz dio a luz hace un mes al bebé que asegura que es de Omar Montes. Tras un mediático y polémico embarazo, la joven está dispuesta a demostrar que dice la verdad.

Rocío Muñoz

Durante nueve meses, Rocío afirma haber sido víctima de presiones y amenazas para que dejara de hablar. Según ella, los abogados de Omar trataron de llegar a un acuerdo con ella para que no pidiera la prueba de paternidad, pero ella está dispuesta a seguir adelante.

La joven ha desvelado en nuestro programa que no solo le pedirá a Omar una prueba de paternidad esta misma semana, sino que además le va a demandar. "Él me ha demandado por medio millón, yo le voy a contrademandar por dos millones", señala.

En su lucha contra Omar Montes, a Rocío Muñoz le ha surgido una inesperada aliada: Nuria Hidalgo, la madre del primer hijo de Omar Montes. Esta acaba de ganar una batalla judicial contra el cantante, logrando un aumento de la manutención de su hijo que a Omar no parece haberle sentado bien.

Desde el primer momento, Nuria y Rocío se han apoyado mutuamente. "Mi hijo fue el primero en creer a Rocío por completo", afirma Nuria Hidalgo en un mensaje que ha querido hacerle llegar a nuestro programa, "nuestros hijos son hermanos".

Rocío Muñoz tiene claro que no parará hasta hacer justicia y lograr el bienestar y la seguridad de su bebé. ¿Cómo reaccionará Omar Montes?

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