En su paso por Y ahora Sonsoles, Mónica Carrillo ha rememorado el momento en que le comunicaron que iba a formar tándem con Matías Prats en los informativos de Antena 3. Entonces trabajaba en el matinal, con un horario exigente en el que entraba a las tres de la mañana para hacer directo de seis a nueve, y durante aquel verano cubría sustituciones en fin de semana.

Según ha contado, la directora de informativos la llamó al despacho para anunciarle que en septiembre empezaría junto a Matías Prats. Al principio ni siquiera se lo creía y ha recordado entre risas que llegó a mirar hacia atrás para comprobar que estaba sola en el despacho antes de asumir que la noticia era para ella.

El arte de narrar y respetar a quien está al otro lado

Al repasar las enseñanzas de Matías Prats, Mónica Carrillo ha subrayado que ha aprendido muchísimo de él en estos 18 años que han compartido mesa de informativos, empezando por la forma de narrar la actualidad, un terreno en el que le considera el mejor narrador de noticias.

Más allá de la técnica, ha puesto el foco en el respeto hacia la audiencia y en tener siempre presente a quién va dirigido el informativo. Para la periodista, resulta indispensable tratar al espectador como una persona adulta respetable, teniendo en cuenta que el programa entra en las casas de la gente, que se cuidan detalles como el vestuario o el maquillaje y que el lenguaje pesa mucho en la responsabilidad diaria frente a la cámara.

Una reflexión con la que Mónica Carrillo ha vuelto a poner en valor el oficio y la cercanía en los informativos de Antena 3 tras compartir tantos años de televisión junto a Matías Prats.