NOS LO CUENTA
Convivir con el insomnio: "Cuando duermo bien, me hago el trabajo de todos los días que he dormido mal"
Ole tiene insomnio desde hace muchos años, una situación que empeoró con la enfermedad de su padre. Ahora está en tratamiento y nos cuenta cómo es vivir durmiendo dos horas al día.
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Ole Yánez tiene insomnio y convive con un trastorno que le condiciona por completo la vida. El año pasado, por ejemplo, llegaba a dormir dos horas diarias o levantarse hasta diez veces en apenas 15 minutos.
Esta situación empeoró cuando a su padre le diagnosticaron cáncer. El estrés le hizo dormir aún menos y potenciaba los efectos del insomnio: dolores de cabeza, apatía, agotamiento...
Ahora, Ole está en tratamiento en una clínica y mide sus ritmos de sueño con un anillo. Este le ayuda a saber cuánto duerme y cómo es la calidad del sueño, algo que afecta directamente a su rendimiento.
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"Cuando duermo bien, me hago el trabajo de todos los días que he dormido mal", señala Ole. Un trastorno que le afecta por completo a su día a día. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
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