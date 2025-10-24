Antena 3 LogoAntena3
Rebeca Pous se rompe al hablar de su madre: "Desde hace tiempo me siento yo la madre, yo también tengo derecho a vivir"

La relación de Rebeca Pous y su madre Franciska va mucho más allá que la de una madre e hija. Tras toda una vida cuidando la una de la otra, hoy Rebeca confiesa que siente una responsabilidad que a veces le viene grande.

Rebeca Pous, la estrella que triunfó en los 90 con su 'Duro de Pelar', atraviesa una nueva etapa llena de cambios. Además de ponerse el objetivo de perder 15 kilos, su nueva vida se basa en cuidar de su madre Franciska incondicionalmente.

Desde que su madre sufrió un accidente doméstico en 2024 que le obligó a ingresar en el hospital, Rebeca ha sentido que sus papeles se han invertido. "Desde hace mucho tiempo me siento yo la madre de mi madre", confiesa.

Aunque asegura que disfruta mucho de pasar tiempo con ella, nos cuenta que Franciska solo permite que la cuide Rebeca. "Solo quiere estar conmigo, pero yo también tengo derecho a vivir", sostiene Rebeca.

La artista se ha roto al hablar de su madre y asegura que durante toda la vida lo ha sacrificado todo para cuidar de sus padres: "Lo mayor que he hecho es ser una gran hija". ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!

