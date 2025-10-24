Muere el futbolista Antony Ylano tras chocar su moto contra una vaca en una carretera de Brasil

Luto y consternación en el fútbol brasileño tras confirmase la trágica muerte de Antony Ylano, un futbolista de 20 años del Piauí Esporte Clube, que perdió la vida al chocar contra una vaca cuando conducía una moto. El trágico suceso ocurrió el la madrugada del pasado 20 de octubre en la carretera BR-343, en el estado de Piauí, en Brasil.

En las imágenes que se han difundido de las cámaras de seguridad del lugar se puede ver como el joven futbolista, por razones que aún se investigan, arrolla a una vaca que en ese momento caminaba por la carretera junto a otras cuatro. Varios medios brasileños informan que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de Antony Ylano.

El Piauí Esporte Club, club en el que militaba Antony Ylano, ha publicado un post en sus redes sociales mostrando su "profundo dolor" por la trágia muerte del joven futbolista.

"El Club Deportivo Piauí vive un momento de profundo dolor con la pérdida del delantero Antony Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano vistió los colores del Piauizão Vibrante desde 2024 y compitió con nosotros la Piauiense Sub 20, la Copa São Paulo Jr y la Copa del Noreste Sub-20. En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con el equipo que compitió en la Copa Brasil Sub-20. El club informa que las actividades del lunes quedan canceladas por el luto de la familia y de toda la Piauí EC", reza el comunicado del club brasileño.

Según el primer informe de la Policía Federal de Carreteras, el accidente mortal de Antony Ylano ocurrió cuando el futbolista de 20 años regresaba de celebrar el cumpleaños de su padre, a las 03:25 de la madrugada.

Tanto el futbolista como el animal fallecieron por la violencia del impacto. Varios medios locales brasileños apuntan a que la causa del accidente podría ser un exceso de velocidad, aunque no existe versión oficial por parte de la policía.

La Associação Atlética de Altos, uno de los clubes en los que había jugado Antony Ylano, lamentó la trágica muerte del joven futbolista.

"Con profundo dolor la Associação Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes (20). Atleta de las categorías básicas del club y natural de la ciudad de Altos, Antony hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente del equipo de remo en la última ronda de la Serie C en 2023. En el Jacaré, Antonio también formó parte del grupo Piaui Champion para 2024 En este momento difícil, Altos envía sus condolencias y deseos de fortaleza a amigos y familiares", señala Associação Atlética de Altos.