Actuación | Audiciones

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

El talent se ha subido descalzo al escenario para cantar ‘Way down we go’ en las Audiciones de La Voz.

"Eres lo que estaba esperando": Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Celia Gil
Publicado:

Mateo llegó al escenario de La Voz con una idea clara: demostrar la pasión que siente por la música. Por eso, decidió cantar descalzo, “para sentir el escenario”, explicó antes de interpretar ‘Way down we go’ de Kaleo, un tema que encajaba perfectamente con su estilo y su poderosa voz.

Desde el primer acorde, su actuación fue pura entrega. Mika se giró con determinación, conmovido por la fuerza y el control de su voz. Pero el coach internacional fue más allá: bloqueó a Pablo López, impidiendo que el malagueño pudiera pelear por el talent. Cuando Pablo pulsó su botón y vio que su silla no se movía, comprendió al instante la jugada de Mika.

Mika celebró su jugada, mientras Sebastián Yatra también pulsaba, dándole a Mateo uno de los últimos plenos de la edición. El colombiano no dudó en elogiarlo: “Amaría que vinieras a mi equipo y poder aprender de ti”, le dijo. Pero Mika fue directo y contundente: “Eres lo que estaba esperando”.

Por su parte, Pablo López aseguró tener el corazón roto. Finalmente, Mateo eligió al equipo de Mika, cerrando así una de las actuaciones más intensas y memorables de la noche.

