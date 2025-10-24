Antena 3 LogoAntena3
“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

La talent, que ha sido la única en repetir su Audición, no ha conquistado a ningún coach.

Celia Gil
Publicado:

La historia de Wilma es una de las más especiales de La Voz. La talent se convirtió en la única participante de la edición en repetir su Audición a ciegas, después de que los coaches decidieran darle una segunda oportunidad tras no haber sido elegida en su primera actuación.

En su regreso al escenario, Wilma apostó por ‘At Last’ de Etta James, un tema icónico con el que mostró su evolución, su madurez vocal y una interpretación llena de sentimiento.

Aunque en esta ocasión solo Sebastián Yatra y Pablo López podían girarse, finalmente ninguno de los dos pulsó el botón.

“Me ha dado un montón de pena”, confesó Malú, que siguió la actuación conmovida. Mika se levantó para abrazarla y reconocer su esfuerzo y valentía. “Eres otra artista”, le dijo Malú, destacando la evidente mejoría y la transformación de Wilma desde su primera Audición.

Mika, coach de La Voz

Las emociones se desbordan en las penúltimas Audiciones de La Voz: "Es una de las mejores cantantes que hemos escuchado"

