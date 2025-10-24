El bloqueo más celebrado: Yatra se adelanta a Pablo López y se lleva a El gato CHP en La Voz

Para Borja, más conocido como El Gato CHP, esta era una oportunidad única. El artista se subió al escenario de La Voz sabiendo que esta podría ser su última ocasión para cumplir su sueño de seguir dedicándose a la música.

Con su voz rasgada y llena de sentimiento, interpretó ‘Acaríciame la cara’ de Niña Pastori, una actuación que se convirtió en uno de los grandes momentazos de la gala.

Apenas habían sonado los primeros versos cuando Sebastián Yatra pulsó el botón, bloqueando a Pablo López, que observó claramente la jugada del colombiano. Pablo intentó pulsar su botón, pero su silla no se movió, descubriendo al instante que había sido bloqueado.

Sebastián Yatra celebraba bailando que Borja estaría en su equipo. “Me emocioné”, confesó el coach colombiano al terminar la actuación, eufórico por la interpretación del talent.

Borja cerró su actuación entre ovaciones, emocionado y agradecido por la oportunidad. ¡Ha cantado con el alma y nos ha encantado!