Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

El bloqueo más celebrado: Yatra se adelanta a Pablo López y se lleva a El gato CHP en La Voz

El talent sorprendió con su timbre de voz en el escenario al cantar ‘Acaríciame la cara’ de Niña Pastori.

El gato CHP

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Para Borja, más conocido como El Gato CHP, esta era una oportunidad única. El artista se subió al escenario de La Voz sabiendo que esta podría ser su última ocasión para cumplir su sueño de seguir dedicándose a la música.

Con su voz rasgada y llena de sentimiento, interpretó ‘Acaríciame la cara’ de Niña Pastori, una actuación que se convirtió en uno de los grandes momentazos de la gala.

Apenas habían sonado los primeros versos cuando Sebastián Yatra pulsó el botón, bloqueando a Pablo López, que observó claramente la jugada del colombiano. Pablo intentó pulsar su botón, pero su silla no se movió, descubriendo al instante que había sido bloqueado.

Sebastián Yatra celebraba bailando que Borja estaría en su equipo. “Me emocioné”, confesó el coach colombiano al terminar la actuación, eufórico por la interpretación del talent.

Borja cerró su actuación entre ovaciones, emocionado y agradecido por la oportunidad. ¡Ha cantado con el alma y nos ha encantado!

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra reivindica el flamenco en La Voz: “Es la única emoción que no se puede fabricar”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”
Actuación | Audiciones

Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”

talent
Actuación | Audiciones

“Más María Grant y menos Amy”: el fallo de esta talent por el que no entra a La Voz

Inés
Actuación | Audiciones

La reacción de esta talent al ver a Pablo López pulsar el botón en el último segundo: “Estoy en shock”

Inés ha conquistado a Pablo López con ‘You say’ un tema Lauren Daigle en el escenario de La Voz.

El gato CHP
Actuación | Audiciones

El bloqueo más celebrado: Yatra se adelanta a Pablo López y se lleva a El gato CHP en La Voz

El talent sorprendió con su timbre de voz en el escenario al cantar ‘Acaríciame la cara’ de Niña Pastori.

Álvaro talent

La promesa de Yatra a este talent tras su paso por La Voz: “Tienes que volver”

Mayte, Malú y Pablo

Esta talent se emociona al cumplir su sueño: canta con Malú ‘Se nos rompió el amor’ en La Voz

Mayte

Mayte conquista a Malú y cierra su equipo en La Voz entre lágrimas

Publicidad