Actuación | Audiciones

La reacción de esta talent al ver a Pablo López pulsar el botón en el último segundo: “Estoy en shock”

Inés ha conquistado a Pablo López con ‘You say’ un tema Lauren Daigle en el escenario de La Voz.

Inés

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche con la actuación de Inés, una joven talent que subió al escenario decidida a cumplir su sueño. Con una interpretación llena de sentimiento, con ‘You say’ de Lauren Daigle logró captar la atención del público y mantener la tensión hasta el último segundo.

Cuando ya parecía que nadie se giraría, y los nervios podían más que la esperanza de estar en el programa, Pablo López pulsó el botón en el último instante, cambiando por completo el destino de la talent. Su reacción fue pura emoción: la sorpresa y la felicidad se reflejaron en su rostro al descubrir que formará parte del equipo del malagueño.

Al darle la bienvenida, Pablo pronunció una frase que definió a la perfección ese momento: “He decidido algo en cuestión de segundos, algo que durará años”.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Emoción, verdad y sentido del humor: la improvisada canción de arrepentimiento de Sebastián Yatra a Mika en La Voz

