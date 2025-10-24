Antena 3 LogoAntena3
Tamara Gorro, sobre el robo de los relojes de Iker Casillas: "Él ya tenía bastantes sospechas de su empleada"

Nuestra colaboradora, que es gran amiga de Iker Casillas, nos cuenta lo que sabe acerca del robo de Iker Casillas por el que han sido detenidos su empleada del hogar y el vigilante de seguridad de su urbanización.

Tamara Gorro

Iker Casillas ha sido víctima de un robo insólito. Su empleada del hogar y su pareja, que era el vigilante de seguridad de la urbanización, han sido detenidos tras presuntamente robarle cinco relojes.

Imágenes

El modus operandi de la pareja era llevarse los relojes, valorados en 200.000 euros y sustituirlos por réplicas falsas. Después de que Iker Casillas comenzara a sospechar, la policía le tendió una emboscada y la detenida terminó confesando su implicación.

"Iker ya tenía bastantes sospechas de esta mujer", nos cuenta Tamara Gorro, que conoce bien al exfutbolista, "sospechaba cuando empezó a ver algunas cosas, antes no".

Según nos cuenta nuestra colaboradora, Iker está muy decepcionado, ya que siente que han traicionado su confianza. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

