Esta talent se emociona al cumplir su sueño: canta con Malú ‘Se nos rompió el amor’ en La Voz

Mayte llenó el plató de pura emoción gracias a su actuación, que logró conquistar a Malú en el último segundo de su Audición a ciegas. La talent no pudo contener las lágrimas al ver la silla de su ídolo girada y se sinceró con unas palabras llenas de cariño: “Te admiro mucho”.

Su admiración por Malú viene de lejos. “Desde que tuviste el privilegio y la suerte de cantar con Rocío Jurado ‘Se nos rompió el amor’”, confesó emocionada, refiriéndose a una de las actuaciones más icónicas de la madrileña.

Malú, sin dudarlo, subió al escenario para cumplirle el sueño y cantar juntas ‘Se nos rompió el amor’. El público se puso en pie mientras Pablo López se unía al momento desde el piano, creando una interpretación mágica, llena de sentimiento y complicidad.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!