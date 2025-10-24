Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Esta talent se emociona al cumplir su sueño: canta con Malú ‘Se nos rompió el amor’ en La Voz

Mayte protagonizó junto a la coach uno de los momentos más especiales de la noche al interpretar juntas este tema de Rocío Jurado.

Mayte, Malú y Pablo

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Mayte llenó el plató de pura emoción gracias a su actuación, que logró conquistar a Malú en el último segundo de su Audición a ciegas. La talent no pudo contener las lágrimas al ver la silla de su ídolo girada y se sinceró con unas palabras llenas de cariño: “Te admiro mucho”.

Su admiración por Malú viene de lejos. “Desde que tuviste el privilegio y la suerte de cantar con Rocío JuradoSe nos rompió el amor’”, confesó emocionada, refiriéndose a una de las actuaciones más icónicas de la madrileña.

Malú, sin dudarlo, subió al escenario para cumplirle el sueño y cantar juntas ‘Se nos rompió el amor’. El público se puso en pie mientras Pablo López se unía al momento desde el piano, creando una interpretación mágica, llena de sentimiento y complicidad.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Malú, coach de La Voz

"Es tremendo lo que has hecho”: La Voz afronta sus últimas Audiciones este viernes en Antena 3

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”

Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”

talent

“Más María Grant y menos Amy”: el fallo de esta talent por el que no entra a La Voz

Inés
Actuación | Audiciones

La reacción de esta talent al ver a Pablo López pulsar el botón en el último segundo: “Estoy en shock”

El gato CHP
Actuación | Audiciones

El bloqueo más celebrado: Yatra se adelanta a Pablo López y se lleva a El gato CHP en La Voz

Álvaro talent
Actuación | Audiciones

La promesa de Yatra a este talent tras su paso por La Voz: “Tienes que volver”

Álvaro interpretó ‘All of me’ de John Legend pero los nervios no estuvieron a su favor durante su actuación.

Mayte, Malú y Pablo
Mejores momentos | Audiciones

Esta talent se emociona al cumplir su sueño: canta con Malú ‘Se nos rompió el amor’ en La Voz

Mayte protagonizó junto a la coach uno de los momentos más especiales de la noche al interpretar juntas este tema de Rocío Jurado.

Mayte

Mayte conquista a Malú y cierra su equipo en La Voz entre lágrimas

Una última letra que vale una victoria: Rosa logra 23 aciertos en El Rosco, inalcanzable para Manu

Una última letra que vale una victoria: Rosa logra 23 aciertos en El Rosco, inalcanzable para Manu

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

Publicidad