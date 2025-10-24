Una versión muy especial de Alejandro Sanz conquista a los coaches: “Tienes una voz muy pura”

Cayetano es el siguiente artista en subirse al escenario con una canción que no podía ser más especial: ‘Viviendo deprisa’ de Alejandro Sanz. C

Con su guitarra y una interpretación cargada de sentimiento, consiguió captar la atención de los coaches desde el primer verso.

Durante la actuación, el público y los coaches contuvieron la respiración, y aunque parecía que ninguno se atrevería a pulsar el botón, Malú rompió el silencio desde su silla: “Pero ¿por qué no os giráis?”, preguntaba sorprendida por la emoción que transmitía el joven artista.

Finalmente, en los últimos segundos, Mika y Sebastián Yatra pulsaron el botón casi al mismo tiempo, provocando los aplausos del público. “Tienes una voz muy pura”, le dijo Yatra, impresionado por su timbre.

Tras escuchar a los coaches, Cayetano tomó su decisión y eligió unirse al equipo de Mika, quien lo recibió con entusiasmo. ¡Qué pedazo actuación acabamos de vivir!