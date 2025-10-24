Antena 3 LogoAntena3
Arranca la noche más decisiva: los coaches cierran sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra están listos para completar sus equipos... ¡cualquier voz puede ser la última!

Malú, coach de La Voz

Celia Gil
Publicado:

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra llegan a la última gala de Audiciones a ciegas con los nervios al límite y los equipos casi completos. Solo quedan unas pocas plazas… y todo puede pasar.

“Ya no queda nada”, los nervios ente los talents están a flor de piel en la noche más decisiva de la edición. Los coaches están listos para darlo todo por las voces que podrían llevarlos a la victoria. Estrategia, emoción y talento se mezclan en una gala donde cada giro de silla puede ser definitivo.

La noche comenzará con una historia muy especial: Maite, una joven que cree que va a una entrevista con un representante musical, descubrirá junto a Eva González que, en realidad, ¡va a cantar en La Voz!

Últimas plazas disponibles

Malú lidera la clasificación con 11 voces y solo una plaza libre. La madrileña ha construido un equipo lleno de sensibilidad, potencia vocal y emoción pura, fiel a su estilo, y ahora busca esa última voz que cierre su grupo por todo lo alto.

Pablo López y Mika también llegan muy cerca del cierre. Ambos cuentan con 10 voces y tendrán que afinar el oído al máximo para completar sus equipos con los dos últimos talents que encajen en sus estilos. Mientras el malagueño sigue apostando por voces que le “remuevan por dentro”, Mika busca artistas con personalidad y frescura capaces de sorprender.

Por su parte, Sebastián Yatra aún tiene tres huecos disponibles y afronta la noche con entusiasmo y confianza. El colombiano, que ha formado un equipo lleno de energía y versatilidad, promete darlo todo para llevarse a las voces más potentes de la gala: “Yo he venido a ganar”, aseguró.

Mika

“Es de las mejores voces que hemos escuchado”: la reacción de Mika a esta actuación de La Voz

