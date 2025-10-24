Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Habla la presunta acosadora del gimnasio tras ser acusada de estafar a su marido: "Ellos eran los que me tocaban y querían mi dinero"

Después de ser acusada de acosar a varios de sus entrenadores en el gimnasio y de estafar a su marido, hablamos con Loredana, que niega todo tipo de acusaciones.

Acosadora del gimnasio

Publicidad

Hace un año, Loredana, una mujer en Palma de Mallorca, era acusada de acosar a varios de sus entrenadores de gimnasio. Ahora, su marido de 77 años denuncia que le ha estafado 700.000 euros y que le ha agredido y maltratado psicológicamente.

Acosadora gimnasio

Pese a las denuncias que tiene a sus espaldas y que uno de los entrenadores ha logrado ganar un juicio contra ella, la acusada niega los hechos. "Es todo mentira, no he hecho ni acoso ni nada, ellos eran los que me tocaban y querían mi dinero", asegura.

En cuanto a la denuncia de su marido, la mujer también lo niega. Esta asegura que tenía una cuenta conjunta con él y que fue este quien decidió vender fincas y la licencia de taxi: "Él lo ha vendido porque ha querido".

Además, Loredana carga de vuelta contra su marido. "Él fue el que me maltrato", advierte Loredana, "yo lo quise y lo respeté muchísimo". ¿Seguirá adelante la acosadora del gimnasio?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Acosadora del gimnasio

Habla la presunta acosadora del gimnasio tras ser acusada de estafar a su marido: "Ellos eran los que me tocaban y querían mi dinero"

Dorita

Dorita, desconsolada tras el robo de las cenizas de su hija: "Que las devuelvan, es muy importante para curar mi duelo"

Antonio Jesús

La estafa que le costó el matrimonio a Antonio Jesús: "Te insisten todos los días por teléfono hasta que te convencen"

Antonio Tejero
Última hora

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria: "Su hijo dice que evoluciona despacio, pero va bien"

Imágenes
Exclusiva

Primeras imágenes de la empleada del hogar y el vigilante de seguridad detenidos por robado a Iker Casillas

Preysler
Isabel Preysler

La polémica de Isabel Preysler con Olivia de Borbón, por su biografía: "Es totalmente falso"

La próximamente duquesa de Sevilla ha mostrado su enfado después de que Preysler se refiriera a su madre.

Joyero y amigo de Casillas
Lo analizamos

Joyero amigo de Iker Casillas, tras el robo de sus relojes: "Él tiene muchos de titanio y si le das el cambiazo se nota mucho"

La empleada del hogar de Iker Casillas y su pareja han sido detenidos por robar relojes de la casa de Iker Casillas y sustituirlos por réplicas falsas. ¿Cómo se dio cuenta el futbolista del cambiazo?

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

¡Cris deslumbra al resolver el Panel con Bote y se lleva 2350 euros!

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Sergio celebra al fin un triunfo en La ruleta de la suerte

Copaternidad

Busco a alguien para tener un hijo, así es la copaternidad

Publicidad