Habla la presunta acosadora del gimnasio tras ser acusada de estafar a su marido: "Ellos eran los que me tocaban y querían mi dinero"

Hace un año, Loredana, una mujer en Palma de Mallorca, era acusada de acosar a varios de sus entrenadores de gimnasio. Ahora, su marido de 77 años denuncia que le ha estafado 700.000 euros y que le ha agredido y maltratado psicológicamente.

Pese a las denuncias que tiene a sus espaldas y que uno de los entrenadores ha logrado ganar un juicio contra ella, la acusada niega los hechos. "Es todo mentira, no he hecho ni acoso ni nada, ellos eran los que me tocaban y querían mi dinero", asegura.

En cuanto a la denuncia de su marido, la mujer también lo niega. Esta asegura que tenía una cuenta conjunta con él y que fue este quien decidió vender fincas y la licencia de taxi: "Él lo ha vendido porque ha querido".

Además, Loredana carga de vuelta contra su marido. "Él fue el que me maltrato", advierte Loredana, "yo lo quise y lo respeté muchísimo". ¿Seguirá adelante la acosadora del gimnasio?