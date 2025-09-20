Equipo Mika
Mika se estrena con fuerza en La Voz con tres voces muy deseadas
El nuevo coach internacional sorprendió en la primera gala de La Voz 2025 consiguiendo tres voces muy potentes: Sheila, Nela y Mirko.
Publicidad
Mika aterrizó en La Voz con mucha ilusión y su debut no pudo ser mejor: logró tres talents que reflejan la diversidad y frescura que busca en su equipo.
Sheila sorprendió con ‘La vida loca’ de Francisco Céspedes en una actuación que provocó bloqueos y superbloqueos entre coaches, siendo este la única opción final para la talent a pesar del pleno.
Nela fue la primera en lograr un pleno en esta edición gracias a ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz y reafirmó su voz con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano.
Mirko, nacido en Buenos Aires y residente en Madrid, apostó por ‘Blackbird’ de The Beatles, conquistando con una versión original que finalmente lo llevó al equipo de Mika.
Un equipo fuerte y prometedor que confirma a Mika como uno de los grandes protagonistas de la temporada.
Publicidad