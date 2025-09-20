Antena 3 LogoAntena3
Mika se estrena con fuerza en La Voz con tres voces muy deseadas

El nuevo coach internacional sorprendió en la primera gala de La Voz 2025 consiguiendo tres voces muy potentes: Sheila, Nela y Mirko.

Mika, coach de La Voz 2025

Mika aterrizó en La Voz con mucha ilusión y su debut no pudo ser mejor: logró tres talents que reflejan la diversidad y frescura que busca en su equipo.

Sheila sorprendió con ‘La vida loca’ de Francisco Céspedes en una actuación que provocó bloqueos y superbloqueos entre coaches, siendo este la única opción final para la talent a pesar del pleno.

Nela fue la primera en lograr un pleno en esta edición gracias a ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz y reafirmó su voz con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano.

Mirko, nacido en Buenos Aires y residente en Madrid, apostó por ‘Blackbird’ de The Beatles, conquistando con una versión original que finalmente lo llevó al equipo de Mika.

Un equipo fuerte y prometedor que confirma a Mika como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Coaches cantan 'Love today'

En directo, primeras Audiciones a ciegas de La Voz 2025: los coaches inauguran por todo lo alto la edición

“Gracias por esta oportunidad”: esta actuación conmueve a Malú a pesar del fallo de esta talent

Perla interpretó ‘Si antes de hubiera conocido’ de Karol G en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Este talent arriesga con Mozart y sorprende a todos con su timbre: “Gracias por este regalo”

La Audición a ciegas de Luis dejó a todos desconcertados. Eva González adelantó que escucharíamos una voz muy especial, y así fue, aunque ninguno de los coaches gse dio la vuelta.

Pablo López y Mika apuestan por la originalidad de este talent: “Has hecho un tema difícil”

‘Ángel caído’, la canción que siempre une a Pablo López y Malú vuelve a emocionar en La Voz

