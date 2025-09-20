Mika se estrena con fuerza en La Voz con tres voces muy deseadas

Mika aterrizó en La Voz con mucha ilusión y su debut no pudo ser mejor: logró tres talents que reflejan la diversidad y frescura que busca en su equipo.

Sheila sorprendió con ‘La vida loca’ de Francisco Céspedes en una actuación que provocó bloqueos y superbloqueos entre coaches, siendo este la única opción final para la talent a pesar del pleno.

Nela fue la primera en lograr un pleno en esta edición gracias a ‘Mañana’ de Silvia Pérez Cruz y reafirmó su voz con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano.

Mirko, nacido en Buenos Aires y residente en Madrid, apostó por ‘Blackbird’ de The Beatles, conquistando con una versión original que finalmente lo llevó al equipo de Mika.

Un equipo fuerte y prometedor que confirma a Mika como uno de los grandes protagonistas de la temporada.