Mayte conquista a Malú y cierra su equipo en La Voz entre lágrimas

Mayte llegó al escenario de La Voz dispuesta a dejar huella. La música es su vida y participar en el programa, un sueño hecho realidad. Con su pasión por la copla y una energía arrolladora, eligió interpretar ‘Arráncame’ de Vanesa Martín, una canción que le permitió mostrar su carácter, su garra y su capacidad para emocionar.

Desde el primer verso, Mayte llenó el plató de fuerza y temperamento. Los coaches escuchaban con atención, y aunque la tensión se mantuvo hasta el final, Malú esperó hasta el último instante para pulsar el botón.

Cuando la silla se giró, la madrileña le dio la bienvenida a su equipo con una sonrisa, reconociendo la entrega de la artista y cerrando el equipo de Malú en esta séptima edición del formato.

Mayte, se emocionó al darse cuenta de que había conseguido lo que tanto soñaba: entrar en La Voz tras años de trabajo. Su emoción contagió a todo el plató, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más especiales de la noche.

Con ella, Malú completa a sus 14 artistas que se preparan para la siguiente fase del programa.