LA ENCRUCIJADA
Julia da a luz antes de tiempo y descubre que Patricia la ha traicionado
El parto de Julia se adelanta y, tras conocer que Patricia no piensa hacerse cargo del bebé, la joven se enfrenta sola a su nueva realidad como madre.
En La Encrucijada, Julia acude de urgencia al ginecólogo tras sufrir contracciones inesperadas y descubre que su parto se ha adelantado varias semanas. Aunque el bebé nace sin complicaciones graves, debe permanecer en la incubadora para estabilizarse.
La joven, totalmente desconcertada, asume que Patricia la ha engañado: nunca pensó cuidar del niño. Sin apoyo ni salida aparente, Julia registra al bebé con sus propios apellidos y se enfrenta sola al reto de criarlo. Ahora, deberá decidir si pedir ayuda a Patricia o buscar refugio en David.