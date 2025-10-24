Manuel Turizo hace bailar a Madrid en una noche llena de emoción y sabor latino

La capital se ha vestido de ritmo, color y acento colombiano. Después de meses de espera, Manuel Turizo ha vuelto a los escenarios españoles con un espectáculo que ha desatado la euforia entre miles de seguidores.

El Movistar Arena (antes WiZink Center) ha vivido un ambiente de auténtica fiesta, los primeros acordes de 'Mala costumbre' bastaron para encender a un público completamente entregado. Entre los temas más esperados “La Bachata”, la canción favorita para muchos.

Durante casi dos horas, el colombiano ha hecho un repaso a todos sus álbumes, desde los más antiguos como 'Una lady como tú', hasta los más actuales y pegadizos 'Vagabundo' y 'El Merengue'.

Entre canción y canción, el artista no ha querido dejar pasar el cariño del público español; destacando el papel de la comunidad latina en Europa, y en concreto en su concierto, donde se han podido ver banderas de Venezuela, Colombia, incluso Cuba. Cuando la bachata suena y Manuel Turizo está en el escenario, la fiesta latina, no tiene fin.

Gira por España con su nuevo álbum

Manuel Turizo, tiene apenas 25 años, pero ya se ha consolidadocomo un cantante clave del reguetón romántico y la música urbana.

Sus trabajos fusionan géneros como la bachata, el trap y el pop latino. Eso le ha permitido conquistar escenarios en América y Europa. Su nuevo álbum, llamado '201', refleja su evolución artística y su conexión con el público.

El artista explica que es el número del apartamento donde creció en Montería, Colombia. Por lo tanto, rinde homenaje a sus raíces, sus sueños de infancia y a su proceso creativo, puesto que gran parte de sus canciones se escribieron allí.

