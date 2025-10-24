Antena 3 LogoAntena3
La promesa de Yatra a este talent tras su paso por La Voz: “Tienes que volver”

Álvaro interpretó ‘All of me’ de John Legend pero los nervios no estuvieron a su favor durante su actuación.

Álvaro talent

Celia Gil
Publicado:

Álvaro, profesor de canto, llegó al escenario de La Voz con una mezcla de nervios e ilusión. Amante de la música y decidido a cumplir su sueño en la música, se presentó a las Audiciones a ciegas para interpretar ‘All of me’ de John Legend, una canción exigente con la que quiso mostrar toda su sensibilidad y técnica vocal.

Su actuación fue impecable, llena de matices y con un gran control de la voz. Sin embargo, esta vez los coaches no pulsaron el botón.

Aun así, todos coincidieron en destacar su talento y el futuro que tiene por delante. Sebastián Yatra fue el primero en hablar: “Tienes mucho potencial en tu voz”, le dijo, antes de pedirle una promesa: “Vas a volver, ¿verdad?”, animándole a regresar en futuras ediciones.

Por su parte, Pablo López quiso explicarle lo complicado del momento en el que se encuentran las Audiciones: “Estamos en una fase muy difícil para pulsar el botón”, confesó, reconociendo que, pese a no girarse, su interpretación había sido buena.

